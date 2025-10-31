La scelta di Alfie Whiteman: l'ex Tottenham cambia vita a 27 anni e si dà all'arte

Alfie Whiteman, ex portiere del Tottenham, ha deciso di appendere i guanti al chiodo a soli 27 anni per dedicarsi a una nuova carriera nel mondo della fotografia e del cinema. Cresciuto nel settore giovanile del club londinese e parte della rosa vincitrice della Europa League nella scorsa stagione, Whiteman ha raccontato a The Athletic di aver presto percepito il peso di uno stile di vita da calciatore stereotipato: "Golf, borsa Gucci, auto… diventi il riflesso del tuo ambiente", ha spiegato.

Dopo alcune esperienze in prestito in Svezia e una sola apparizione con la prima squadra, Whiteman ha scelto di cercare la felicità lontano dal calcio professionistico, orientandosi verso le arti visive. Il Tottenham ha ufficializzato la notizia sui social: "Alfie Whiteman ha lasciato il calcio per iniziare una carriera da regista e fotografo. Ti auguriamo tutto il meglio, Alfie!". Oggi Whiteman lavora come fotografo per la casa di produzione Somesuch, collaborando con grandi marchi come Nike e con artisti di fama come Central Cee. Viaggia in tutto il mondo per i suoi progetti creativi e ha raccontato di non aver guardato nemmeno una partita di calcio dall’inizio della sua nuova vita.

L’ex portiere si descrive come un artista multidisciplinare, esplorando non solo la fotografia e la regia, ma anche la musica. Una scelta coraggiosa, che lo ha portato a reinventarsi completamente, dimostrando come il talento e la determinazione possano trasformare una passione in più forme d’arte, lontano dalle pressioni del calcio professionistico.