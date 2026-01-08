Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Tottenham, idea Souza per la corsia di sinistra: ma il Santos ha respinto la prima offerta

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 22:42Calcio estero
Andrea Piras

Primi movimenti di mercato per il Tottenham. La formazione londinese cerca nuovi rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. In classifica gl Spurs sono decisamente attardati con solo 27 punti conquistati in 21 giornate e un quattordicesimo posto che sta deludendo i suoi tifosi. La classifica è comunque corta e la distanza che separa Thomas Frank dal sesto posto sono appena cinque.

Occorre però cambiare marcia e per farlo si guarda al mese di gennaio con innesti possibili in tutti i reparti. In primis si guarda la difesa con un nome dal Brsile molto interessante per la corsia sinistra. Secondo quanto riporta lo Standard, una delle idee è Souza esterno del Santos.

Il Tottenham ha provato ad avanzare una prima offerta da 8 milioni di sterline che è stata però respinta dal club carioca. Vedremo se adesso ci sarà una nuova offensiva o se si dovrà virare su altri obiettivi.

