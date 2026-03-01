Tudor, l'inizio è durissimo: 2 ko su 2, il Totttenham eguaglia un record negativo

Inizio durissimo per l'ex allenatore della Juventus, Igor Tudor, alla guida del Tottenham in Premier League. Dopo l'esonero deciso dalla Juventus, l'allenatore croato si è rimesso in gioco alla guida degli Spurs da metà febbraio: il club londinese era chiamato ad avere una scossa dopo una prima parte di stagione sportivamente drammatica.

L'effetto fino a qui non è stato quello sperato. Dopo il pesante 1-4 subito per mano dell'Arsenal all'esordio, oggi è arrivata un'altra sconfitta. Nel 2-1 con il Fulham, a parte che in occasione del gol di Richarlison il Tottenham non è riuscito a creare molto, deludendo ancora.

Con questa sconfitta poi, il Tottenham ha eguagliato un record poco invidiabile, sul quale evidentemente ha poche colpe lo stesso Tudor, che è arrivato da poche settimane ereditando una striscia negativa precedente. Ad ogni modo, con il ko odierno gli Spurs hanno eguagliato appunto la loro striscia più lunga senza vittorie in Premier League, avendo disputato ben 10 partite consecutive senza vittorie, così come nel periodo tra gennaio e marzo 1994 sotto la guida di Osvaldo Ardiles.

Igor Tudor è poi il secondo allenatore degli Spurs a perdere entrambe le prime due partite di Premier League alla guida della squadra, dopo Martin Jol nel novembre 2004 (che perse le prime tre di fila).