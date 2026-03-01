Doppio derby di Londra, il Man United punta il podio: il programma di Premier League
Domenica tutta da seguire in Premier League, con le ultime 4 sfide valide per la 28^ giornata. L'Arsenal, che ieri ha visto il Manchester City andare a -2, deve rispondere in un match tra i più caldi della stagione: il derby contro il Chelsea. In scena anche un'altra stracittadina londinese, tra Fulham e Tottenham: vietato sbagliare, soprattutto per gli Spurs. In campo anche il Manchester United che, battendo il Crystal Palace, agguanterebbe l'Aston Villa al terzo posto. Infine, scontro salvezza tra Brighton e Nottingham Forest. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Il programma della 28^ giornata
Venerdì 27 febbraio
Wolves - Aston Villa 2-0
Sabato 28 febbraio
Bournemouth - Sunderland 1-1
Burnley - Brentford 3-4
Liverpool - West Ham 5-2
Newcastle - Everton 2-3
Leeds - Manchester City 0-1
Domenica 1 marzo
Brighton - Nottingham Forest
Fulham - Tottenham
Manchester United - Crystal Palace
Arsenal - Chelsea
La classifica di Premier League
1. Arsenal 61 punti (28 gare)
2. Manchester City 59 (28)
3. Aston Villa 51 (28)
4. Manchester United 48 (27)
5. Liverpool 48 (28)
6. Chelsea 45 (27)
7. Brentford 43 (28)
8. Everton 40 (28)
9. Bournemouth 39 (28)
10. Fulham 37 (27)
11. Sunderland 37 (28)
12. Newcastle 36 (29)
13. Crystal Palace 35 (27)
14. Brighton 34 (27)
15. Leeds 31 (28)
16. Tottenham 29 (27)
17. Nottingham Forest 27 (27)
18. West Ham 25 (28)
19. Burnley 19 (28)
20. Wolves 13 (28)
