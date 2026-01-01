Tottenham, un'altra esclusione per Tel: niente Champions e ora può partire davvero

L’avventura inglese di Mathys Tel continua a riservare più ombre che luci. Arrivato a titolo definitivo dal Tottenham la scorsa estate come uno dei colpi più importanti del mercato degli Spurs, l’attaccante francese si è trovato presto a fare i conti con una realtà molto diversa dalle aspettative iniziali.

Il primo segnale era arrivato a inizio stagione, quando il classe 2004 era stato clamorosamente escluso dalla lista Champions. Una scelta che aveva sorpreso addetti ai lavori e tifosi, considerando l’investimento fatto dal club londinese. Solo a dicembre Tel era stato poi registrato, riuscendo così a scendere in campo nella sfida europea contro lo Slavia Praga del 9 dicembre.

Ora, però, ecco un nuovo colpo di scena. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’allenatore del Tottenham Thomas Frank avrebbe comunicato al giocatore che non farà parte della rosa per le ultime due gare della fase a gironi di Champions League contro Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte. Una decisione pesante, che riapre inevitabilmente le riflessioni sul futuro dell’ex Rennes. L’esclusione dalle partite europee più importanti potrebbe spingere Tel a valutare seriamente un addio già nella finestra invernale di mercato.

Su di lui, infatti, resta vivo l’interesse del Paris FC, pronto a cogliere l’occasione qualora si aprissero spiragli concreti per un trasferimento. Per Tel, dopo mesi complicati, potrebbe essere il momento di cambiare aria per ritrovare continuità e fiducia.