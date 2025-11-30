Tre ko in una settimana per il Tottenham, Frank: "Eravamo pronti, ma al 6' perdevamo 0-2..."

Il Tottenham perde ancora: dopo il pesante ko per 4-1 nel North London Derby contro l'Arsenal, la squadra di Thomas Frank cade contro un altro club londinese, il Fulham, che si impone per 1-2. Contando anche la gara persa in Champions contro il PSG, si tratta del terzo ko di fila in una sola settimana per gli Spurs e il tecnico danese ha detto nel post gara: “È una sconfitta che fa male. Avevamo preparato tutto, i giocatori erano pronti e poi dopo sei minuti eravamo sotto 2-0. È un classico esempio di quando una squadra è un po' in difficoltà e non è tutto così semplice”.

Ancora sulla partita: “Nel primo tempo per reagire allo shock siamo stati troppo frenetici e questo ci ha portato a sbagliare. Nella ripresa, invece, abbiamo giocato con più calma, abbiamo creato di più, abbiamo segnato un bel gol, creato occasioni, avremmo potuto segnare anche il il 2-2… Vedo i miri giocatori che vogliono davvero fare tutto il possibile per vincere qui davanti ai nostri tifosi. A volte capita di attraversare un periodo difficile e dobbiamo solo continuare a lavorare, andare avanti, fare e tutto il possibile per migliorare”.

Poi la chiosa sui prossimi impegni: “Dobbiamo imparare da questa partita, ma non possiamo soffermarci troppo su di essa perché dobbiamo essere pronti per la prossima. C'è una nuova opportunità martedì sera in casa del Newcastle".