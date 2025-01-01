Turchia, Montella ha un obiettivo: "Che sia in modo diretto o dai playoff, vogliamo il Mondiale"

Dopo aver sconfitto la Bulgaria per 6-1 in trasferta nella partita della terza giornata del Gruppo E delle qualificazioni alla Coppa del Mondo, il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa: “Abbiamo giocato una partita in trasferta molto dura. Il punteggio era 1-1 all'intervallo. Siamo passati in vantaggio per un attimo, ma eravamo determinati a ottenere il risultato che volevamo nel secondo tempo. Siamo molto contenti di aver conquistato questa vittoria. Ci sono altre prime volte oggi. Zeki ha segnato il suo primo gol, la 100esima partita di Hakan. Anche Kenan ha segnato la sua prima doppietta in una partita ufficiale, soprattutto con la maglia della nazionale. Siamo molto contenti di queste prime volte. Abbiamo ridotto a zero la differenza reti con i nostri diretti avversari. La partita contro la Georgia è molto importante per noi. È il nostro diretto avversario. Inizieremo a prepararci per quella partita oggi stesso".

Su Uzun: “Volevamo davvero che Can segnasse. Ci serviva un altro gol in un pareggio per 5-1. Can Uzun ha meritato quel gol. Siamo rimasti molto delusi quando il suo tiro è finito fuori. Abbiamo segnato il nostro sesto gol con Irfan, che entra sempre dalla panchina e lascia il segno nelle partite. Siamo molto contenti”.

Sugli obiettivi: “Se andremo direttamente al Mondiale o tramite i play-off, lo vedremo sul campo. In ogni caso, vogliamo essere al Mondiale”.