Il PSG piomba su Baleba: il Brighton spara alto e in Premier League c'è tanta concorrenza

L’estate prossima promette un duello di mercato ad alta tensione per Carlos Baleba. Il centrocampista del Brighton è finito nel mirino dei grandi club europei, con il Paris Saint-Germain pronto a muovere i primi passi concreti per rinforzare la mediana. A Parigi la linea è chiara: investire su profili giovani, dinamici e capaci di incidere subito. Baleba risponde perfettamente all’identikit, tanto da essere considerato il tassello ideale per dare equilibrio e fisicità al centrocampo, liberando maggiore spazio offensivo a Vitinha. Non è un caso che il club stia valutando un investimento importante, secondo Fichajes.net addirittura da 100 milioni di euro.

La concorrenza, però, è feroce. Chelsea e Tottenham seguono da vicino l’evoluzione del dossier, mentre il Newcastle United monitora costantemente le prestazioni del camerunense. Sullo sfondo resta anche il Manchester United, che aveva già avviato contatti la scorsa estate.

Il Brighton, forte di un contratto fino al 2028, non ha fretta e ha fissato una soglia minima molto elevata, convinto che il potenziale di Baleba sia paragonabile a quello di Moisés Caicedo. Pagato 27 milioni poco più di un anno fa, oggi il suo valore è schizzato alle stelle grazie a prestazioni mature e continue in Premier League e alle presenze con la nazionale camerunense.

Il bivio è vicino: Parigi prepara l’assalto, l’Inghilterra prova a resistere. Di certo, il nome di Baleba sarà uno dei più caldi del prossimo mercato.