Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

150 milioni per due attaccanti, ma il Newcastle ha ancora il problema gol. E ne cerca un altro

150 milioni per due attaccanti, ma il Newcastle ha ancora il problema gol. E ne cerca un altroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:53Calcio estero
Pierpaolo Matrone

A St James’ Park il dibattito è già proiettato sulla prossima stagione. Il Newcastle ha individuato il nodo da sciogliere nel mercato estivo: servono più gol. Le difficoltà croniche sotto porta stanno spingendo la dirigenza a pianificare un investimento mirato su un centravanti di alto profilo, capace di cambiare il volto dell’attacco. Eddie Howe cerca un profilo sul modello di Alexander Isak: un finalizzatore letale in area, in grado di alzare sensibilmente l’efficacia offensiva. I numeri spiegano l’urgenza: il tasso di conversione dei Magpies è tra i più bassi della Premier League, con appena l’8% delle occasioni trasformate, meglio solo di sette squadre.

Sul banco degli imputati c’è Nick Woltemade, arrivato la scorsa estate e oggi miglior marcatore del reparto con appena sette reti in campionato. La sua striscia di 13 partite senza gol ha incrinato la fiducia dell’ambiente, tanto che il club valuta una cessione. Anche Yoane Wissa fatica a ritrovare continuità dopo l’infortunio, mentre l’investimento da 55 milioni per Anthony Elanga ha prodotto un solo gol in 11 presenze di campionato. Gli esterni Anthony Gordon ed Elanga insieme non vanno oltre cinque reti.

Qualche segnale in più è arrivato da Harvey Barnes, ma solo cinque dei suoi 12 gol stagionali sono in Premier. Con 44 grandi occasioni sprecate, peggio solo quattro club, il Newcastle ha deciso: il mercato dovrà portare un bomber vero. E stavolta non sono ammessi errori. A scriverlo è il portale inglese Football Insider.

Articoli correlati
Stasera c'è la Premier, tutte le formazioni ufficiali: Tonali out, Vicario c'è. Chelsea... Stasera c'è la Premier, tutte le formazioni ufficiali: Tonali out, Vicario c'è. Chelsea di qualità
Newcastle, Howe va via? Lui: "Lascerei il posto ad un altro se non fossi più l'uomo... Newcastle, Howe va via? Lui: "Lascerei il posto ad un altro se non fossi più l'uomo giusto"
Dall'Inghilterra: United forte su Tonali, anche la Juve resta alla finestra. La valutazione... Dall'Inghilterra: United forte su Tonali, anche la Juve resta alla finestra. La valutazione
Altre notizie Calcio estero
Il PSG piomba su Baleba: il Brighton spara alto e in Premier League c'è tanta concorrenza... Il PSG piomba su Baleba: il Brighton spara alto e in Premier League c'è tanta concorrenza
150 milioni per due attaccanti, ma il Newcastle ha ancora il problema gol. E ne cerca... 150 milioni per due attaccanti, ma il Newcastle ha ancora il problema gol. E ne cerca un altro
Le furbate dei raccattapalle, gli asciugamani e non solo: procedimento disciplinare... Le furbate dei raccattapalle, gli asciugamani e non solo: procedimento disciplinare contro il Porto
Maguire vuole solo il Man United: è pronto ad abbassarsi l'ingaggio pur di rinnovare... Maguire vuole solo il Man United: è pronto ad abbassarsi l'ingaggio pur di rinnovare
Neymar segue Atletico Madrid-Barcellona da lontano: "Impossibile giocare al Metropolitano"... Neymar segue Atletico Madrid-Barcellona da lontano: "Impossibile giocare al Metropolitano"
Il Brentford blinda il vice-capocannoniere di Premier: Igor Thiago rinnova fino al... UfficialeIl Brentford blinda il vice-capocannoniere di Premier: Igor Thiago rinnova fino al 2031
A 38 anni Iago Aspas rimanda il ritiro: "Mi sento bene e gioco anche in un calcio... A 38 anni Iago Aspas rimanda il ritiro: "Mi sento bene e gioco anche in un calcio così fisico"
Man City, Ruben Dias: "Ho rinunciato a 10 anni alla mia vita privata per fare il... Man City, Ruben Dias: "Ho rinunciato a 10 anni alla mia vita privata per fare il calciatore"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
2 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
3 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
5 Bologna deluso ma blinda il suo bomber. I 40 milioni per il Dall'Ara però non ci sono più
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Arbitro aggredito in Calabria. Abodi chiede giustizia: "Magistrati applichino il Codice Penale"
Immagine top news n.1 Boga: "Juve una benedizione. A Nizza ho perso chili, mangiavo poco e avevamo paura"
Immagine top news n.2 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine top news n.3 Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Immagine top news n.4 Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
Immagine top news n.5 Pisa-Milan, infortuni, polemiche arbitrali e... Federica Brignone. Parola a Massimiliano Allegri
Immagine top news n.6 Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
Immagine top news n.7 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.2 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Immagine news Serie A n.3 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Davide Nicola e il Genoa: gli anni in rossoblù e quella salvezza incredibile del 2020
Immagine news Serie A n.2 Vasquez: "Non vedo l'ora arrivino i Mondiali ma la mia concentrazione ora è sul Genoa"
Immagine news Serie A n.3 Nations League, il calendario dell'Italia: esordio il 25 settembre contro il Belgio
Immagine news Serie A n.4 Marchisio: "Inter-Juve non vale lo Scudetto. Ma chissà come sarebbe andata con Spalletti..."
Immagine news Serie A n.5 È nato ToroStoria, progetto editoriale sulla storia del club granata
Immagine news Serie A n.6 Milan, l'importanza di Pulisic: quante partite risolte dallo statunitense ora pronto al rientro
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Non chiamatela più "sorpresa:" una super Juve Stabia si candida per i playoff
Immagine news Serie B n.2 Pierini si è preso subito la Sampdoria: gol al Palermo e futuro sempre più blucerchiato
Immagine news Serie B n.3 Avellino, ultima occasione per Biancolino? Pecchia il sogno, Caserta pista più concreta
Immagine news Serie B n.4 Empoli, il cambio non paga: Dionisi fa peggio di Pagliuca e ora i playout sono vicini
Immagine news Serie B n.5 Empoli, quando rientra Ghion? Out per oltre un mese, ecco quali gare salterà
Immagine news Serie B n.6 Un po’ Frattesi, un po’ Locatelli: Cichella, il box-to-box del Frosinone che intriga la Serie A
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Pontedera, esonerato Banchieri
Immagine news Serie C n.2 Sulle orme di Yildiz: Teoman Gunduz si è preso la Juventus NG, primo squillo in bianconero
Immagine news Serie C n.3 Cosa ha fatto Dubickas? Gol pazzesco da centrocampo per l'attaccante della Ternana
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, improbabile il ritorno di Menichini in panchina: Braglia in pole per sostituire Banchieri
Immagine news Serie C n.5 Arezzo a +10 sul Ravenna secondo in classifica: allungo che può valere una stagione
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, il ko con il Forlì fatale per Banchieri: il tecnico è stato esonerato
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.6 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…