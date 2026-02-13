150 milioni per due attaccanti, ma il Newcastle ha ancora il problema gol. E ne cerca un altro

A St James’ Park il dibattito è già proiettato sulla prossima stagione. Il Newcastle ha individuato il nodo da sciogliere nel mercato estivo: servono più gol. Le difficoltà croniche sotto porta stanno spingendo la dirigenza a pianificare un investimento mirato su un centravanti di alto profilo, capace di cambiare il volto dell’attacco. Eddie Howe cerca un profilo sul modello di Alexander Isak: un finalizzatore letale in area, in grado di alzare sensibilmente l’efficacia offensiva. I numeri spiegano l’urgenza: il tasso di conversione dei Magpies è tra i più bassi della Premier League, con appena l’8% delle occasioni trasformate, meglio solo di sette squadre.

Sul banco degli imputati c’è Nick Woltemade, arrivato la scorsa estate e oggi miglior marcatore del reparto con appena sette reti in campionato. La sua striscia di 13 partite senza gol ha incrinato la fiducia dell’ambiente, tanto che il club valuta una cessione. Anche Yoane Wissa fatica a ritrovare continuità dopo l’infortunio, mentre l’investimento da 55 milioni per Anthony Elanga ha prodotto un solo gol in 11 presenze di campionato. Gli esterni Anthony Gordon ed Elanga insieme non vanno oltre cinque reti.

Qualche segnale in più è arrivato da Harvey Barnes, ma solo cinque dei suoi 12 gol stagionali sono in Premier. Con 44 grandi occasioni sprecate, peggio solo quattro club, il Newcastle ha deciso: il mercato dovrà portare un bomber vero. E stavolta non sono ammessi errori. A scriverlo è il portale inglese Football Insider.