Il Marsiglia di De Zerbi (mezz'ora in 10) tiene il passo: 1-0 all'Auxerre e -2 dal PSG
Il Monaco sbaglia, il Marsiglia no: la squadra di Roberto De Zerbi- prossima rivale dell'Atalanta in Champions - batte 1-0 l'Auxerre in trasferta, grazie alla rete di Angel Gomez alla mezz'ora, approfittando del passo falso dei rivali per il sorpasso sui rivali. Un successo raggiunto nonostante l'espulsione rimediata da Garcia al 65' con la parità numerica raggiunta al 93' per il rosso a Diomandé fra i rivali: il Marsiglia ringrazia anche Rulli, decisivo con le sue parate.
Con questi tre punti il Marsiglia si porta così al secondo posto in solitaria alle spalle del Paris Saint-Germain, vittorioso oggi contro il Nizza (1-0) a sole due lunghezze dai rivali. Di seguito i risultati delle gare già giocate in Ligue 1 e la classifica aggiornata.
Il programma dell'11^ giornata della Ligue 1
Sabato 1 novembre
PSG-Nizza 1-0
90+5' Goncalo Ramos
Monaco-Paris Fc 0-1
53' Simon
Auxerre-Marsiglia 0-1
30' Gomes
Domenica 2 novembre
Rennes-Strasburgo ore 15
Tolosa-Le Havre 17.15
Lens-Lorient ore 17.15
Lilla-Angers ore 17.15
Nantes-Metz ore 17.15
Brest-Lione ore 20.45
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 24*
2. Marsiglia 22*
3. Monaco 20*
4. Strasburgo 19
5. Lione 19
6. Lens 19
7. Lille 17
8. Nizza 17*
9. Tolosa 14
10. Rennes 12
11. Le Havre 12
12. Paris FC 11*
13. Angers 10
14. Brest 9
15. Nantes 10
16. Lorient 9
17. Auxerre 7*
18. Metz 5
*una partita in più
Classifica marcatori
1. Panichelli 9 gol
2. Greenwood 7 gol
3. Diop 6 gol
4. Ansu Fati, Lepaul e Kebbal 5 gol
5. Del Castillo 4 gol, Haraldsson 4 gol, Igamane 4 gol, Barcola 4 gol, Magri 4 gol
6. Soumare 3 gol, Aubameyang 3 gol, Sinayoko 3 gol, Sulc 3 gol, Edouard 3 gol, Gboho 3 gol, Ndiaye 3 gol, J.Neves 3 gol, Pagis 3 gol, Tosin 3 gol