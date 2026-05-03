Un altro Leicester nel calcio: il neopromosso Thun vince il campionato in Svizzera

Il piccolo Thun ce l'ha fatta: la squadra neopromossa nella prima serie svizzera ha vinto il suo rimo campionato nella storia. Per la verità il Thun ieri era stato sconfitto 3-1 dal Basilea, dunque per la matematica certezza di aver compiuto la favola ha dovuto aspettare questo pomeriggio. Quando è a arrivata la sconfitta del San Gallo contro il Sion (0-3).

Il Thun si laurea così Campione di Svizzera con tre giornate ancora da giocare. Anche la Swiss Super League ha dunque il "suo Leicester", con una storia che ha fatto il giro del mondo. Il Thun infatti nel proprio palmares poteva vantare solamente 2 Challenge League (la Serie B svizzera) vinte nella stagione 2009/10 e 2024/25.

Fra i protagonisti assoluti dell'impresa c'è Mauro Lustrinelli, allenatore della squadra. Proprio Lustrinelli era il bomber della squadra che nella stagione 2005/2006 era riuscita nell'impresa di qualificarsi in Champions League battendo ai playoff la Dinamo Kyev e il Malmö.