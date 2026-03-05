Svizzera, il miracolo del Thun: da neopromossa a dominatrice, stasera un altro tassello?

Nel calcio europeo, le squadre appena promosse spesso devono lottare duramente per evitare la retrocessione. In questa stagione, però, in Svizzera sta accadendo qualcosa di straordinario. Il Thun non solo si è salvato con largo anticipo, ma sta dominando il campionato. Con ben 14 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il club bernese è ormai a un passo da uno storico titolo.

L’obiettivo iniziale era molto più modesto: conquistare un posto tra le prime sei, sufficiente per partecipare ai playoff per il titolo e assicurarsi una stagione tranquilla. "Tutto è chiaro fin dall'inizio", aveva spiegato il presidente Andres Gerber al quotidiano Blick. "La top-6 è un obiettivo, ma la cosa più importante è restare lontani dalla zona retrocessione. Con le nostre risorse è la priorità, anche se vogliamo essere ambiziosi".

Alla base di questo successo c’è la continuità. In panchina dal 2022, Mauro Lustrinelli ha costruito un progetto solido, prolungando il suo contratto fino al 2028. Il mercato è stato prudente - appena 1,69 milioni di euro investiti - con l’attaccante martinicano Brighton Labeau, arrivato dal Guingamp, come principale rinforzo. In campo il Thun ha impressionato fin dall’inizio: quattro vittorie consecutive nelle prime giornate e una lunga serie di successi che ha consolidato il primato. Oggi la squadra vanta il miglior attacco del campionato con 62 gol e la miglior difesa con 29 reti subite. Inoltre, cinque giocatori hanno già segnato almeno sei gol, a dimostrazione di una rosa costruita con equilibrio.

La formazione bernese è arrivata a una striscia di dieci vittorie consecutive e non perde dal 13 dicembre. Un dominio che ha lasciato indietro anche le grandi del calcio svizzero: Basilea, Servette e Young Boys, protagoniste la scorsa stagione, sono lontane dalla vetta. Questa sera lo scontro diretto contro il San Gallo potrebbe avvicinare ulteriormente il Thun a un titolo che avrebbe del clamoroso.