Ufficiale

Un gioiello nigeriano per il Lipsia: ecco il 19enne attaccante Suleman Sani

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:42Calcio estero
Michele Pavese

Il Lipsia continua a investire sul talento giovane e guarda al futuro assicurandosi Suleman Sani. Il club tedesco ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno offensivo nigeriano dagli slovacchi del Trencin: il 19enne ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 18 nella stagione 2025/26.

Nato il 1° settembre 2006, Sani è approdato in Europa nel settembre 2024 dopo le prime esperienze in patria con l’Akwa United. In Slovacchia ha bruciato le tappe, accumulando fin da subito minuti ed esperienza a livello professionistico. Con il Trencin ha collezionato 59 presenze ufficiali tra tutte le competizioni, mettendo a segno 16 gol e fornendo 7 assist, numeri che ne hanno certificato la crescita e attirato l’attenzione di diversi club europei.

Il giovane esterno ha avuto anche modo di mettersi in mostra in ambito internazionale, partecipando alla UEFA Youth League, e soprattutto al Mondiale Under 20 con la Nigeria, torneo che ne ha aumentato la visibilità sul palcoscenico globale. Grande soddisfazione nelle parole di Marcel Schäfer, amministratore delegato sportivo del RB Lipsia: "Con Suleman Sani abbiamo ingaggiato un’ala giovane e di grande talento. Ha un profilo molto interessante: agisce prevalentemente a sinistra, ha grande velocità, una struttura fisica che lo rende difficile da contrastare e attacca bene la profondità. Lavora con intensità anche in fase difensiva e mostra l’atteggiamento giusto. Il suo arrivo è un’operazione in prospettiva estiva, ma ci permette di essere più vari e profondi sugli esterni. Gli daremo il tempo necessario per ambientarsi in Bundesliga".

Entusiasta anche il giocatore: "Il trasferimento al RB Lipsia è un passo enorme per me e motivo di grande orgoglio. Mi ha colpito il modo in cui il club lavora con i giovani, dando fiducia e accompagnandoli nella crescita. Voglio imparare ogni giorno, migliorarmi e dare tutto per la squadra. Questo stile di calcio si adatta molto bene alle mie caratteristiche: non vedo l’ora di indossare questa maglia".

