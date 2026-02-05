Un nuovo Yamal, grazie anche a una scelta precisa: sta gestendo meglio i suoi social

Lamine Yamal sembra finalmente libero dai problemi fisici che lo hanno condizionato negli scorsi mesi. Il fenomeno del Barcellona può concentrarsi completamente sul campo; dall’inizio del 2026, il giovane talento spagnolo ha dimostrato una forma straordinaria, risultando decisivo in quasi ogni partita: 4 gol e 2 assist in appena 6 incontri. E parte di questo rendimento sembra derivare da una scelta personale recente.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito, Yamal avrebbe deciso di "isolarsi" dai social network, limitando drasticamente la sua presenza online. L’obiettivo è chiaro: concentrarsi esclusivamente sul calcio senza farsi condizionare da commenti e opinioni esterne. "Ci sono stati cambiamenti professionali nello staff che lo segue", spiega l'emittente. "Sono arrivati nuovi professionisti che lo hanno guidato in alcune scelte, tra cui la gestione dei suoi social. Ora pubblica molto meno e, quando lo fa, tutto è legato al calcio e al Barça".

Secondo le indiscrezioni, questa decisione ha aiutato Yamal a ritrovare concentrazione e serenità: "Si è focalizzato sul campo, si è un po’ allontanato dai social, e questo gli ha permesso di dedicarsi al 100% alla squadra". La mossa sembra aver dato i suoi frutti: il numero 10 blaugrana appare più maturo, lucido e produttivo, pronto a diventare un punto di riferimento nella rosa del Barça per il futuro. In un mondo in cui la pressione dei social media può pesare anche sui più giovani, la scelta di Yamal rappresenta un esempio di disciplina e concentrazione, elementi fondamentali per chi ambisce a grandi traguardi già a soli 18 anni.