Ufficiale Nuova avventura per Emanuel Vignato: va in prestito ai ciprioti dell'Akritas Chlorakas

L’Akritas Chlorakas ha annunciato l’arrivo di Emanuel Vignato nella propria rosa. Il nuovo rinforzo che indosserà la maglia numero 25 e il club lo ha accolto "a braccia aperte", puntando a valorizzare il suo talento. Vignato, che è sotto contratto con il Pisa fino al 30 giugno e che ha trascorso la prima parte di stagione in Grecia, al Larisa, ha firmato fino al 31 maggio e sarà fondamentale per dare maggiore fluidità al gioco offensivo e supportare gli attaccanti nelle situazioni più decisive.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Emanuel - ha dichiarato il direttore sportivo dell’Akritas –. È un giocatore di grande qualità, con caratteristiche tecniche e tattiche che si sposano perfettamente con il nostro progetto. Siamo sicuri che sarà un valore aggiunto per la squadra e per i nostri tifosi".

Anche Vignato ha voluto rivolgere un saluto ai nuovi compagni e ai sostenitori: "Sono felice di entrare a far parte di questa famiglia. Darò il massimo in ogni allenamento e partita, con l’obiettivo di aiutare la squadra a crescere e raggiungere i suoi traguardi".