Marsiglia umiliato, De Zerbi: "Parlerò con Benatia e Longoria per capire cosa fare"

È un periodo... abbiamo fatto una buona prestazione contro Rennes e Lens, poi la disperazione totale. Ancora una volta chiedo scusa ai tifosi. Parlerò con Benatia e Longoria per capire cosa possiamo fare. Perché queste sconfitte fanno male: soprattutto a Parigi, soprattutto in questo modo". Non usa giri di parole Roberto De Zerbi, ai microfoni di Ligue 1+ dopo il sonoro 5-0 rimediato contro il PSG.

"Non sono nella testa dei giocatori - prosegue il tecnico dell'OM -, non so cosa stia succedendo. Ci siamo preparati per la partita il più possibile, ma chiaramente non ci siamo preparati bene: dobbiamo capire perché. Perché andiamo a Bruges e giochiamo una partita del genere? Perché veniamo qui e giochiamo una partita del genere? E perché giochiamo partite completamente diverse contro Lens e Rennes?".

Sulle sue scelte iniziali: "No, non ho rimpianti perché penso che non ci sia molto da recuperare da questa partita. Quando così tanti giocatori hanno giocato in modo inadeguato, non ci sono rimpianti. Non c'è bisogno di parlare quando si perde in quel modo. Bisogna guardare dentro se stessi e pensare che avresti potuto fare di meglio".