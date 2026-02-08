Il PSG strapazza De Zerbi: Marsiglia battuto per 5-0, riconquistato il primo posto

Non poteva esserci partita migliore per chiudere la 21^ giornata di Ligue 1, ovvero Le Classique tra PSG e Marsiglia. Chi si aspettava un match incerto è rimasto deluso: la prova di forza della squadra di Luis Enrique è stata impressionante. Gara già in ghiaccio dopo i primi 45 minuti, chiusi dai parigini avanti 2-0 grazie alla doppietta di Dembélé. Nella ripresa, con altri 3 gol (autorete di Medina e sigilli di Kvaratskhelia e Lee), il PSG arrotonda ulteriormente il punteggio ed effettua il controsorpasso sul Lens. Serata da Incubo per De Zerbi, che scende dal podio cedendo la terza piazza in solitaria al Lione di Fonseca. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Questo il programma della 21^ giornata di Ligue 1

Venerdì 6 febbraio

Metz - Lille 0-0

Sabato 7 febbraio

Lens - Rennes 3-1

Brest - Lorient 2-0

Nantes - Lione 0-1

Domenica 8 febbraio

Nizza - Monaco 0-0

Le Havre - Strasburgo 2-1

Auxerre - Paris Fc 0-0

Angers - Tolosa 1-0

Paris Saint Germain - Olympique Marsiglia 5-0

La classifica

1. PSG – 51 (21 partite giocate)

2. Lens – 49 punti (21)

3. Lione – 42 (21)

4. Olympique Marsiglia – 39 (21)

5. Lilla – 33 (21)

6. Rennes – 31 (21)

7. Racing Strasburgo – 30 (21)

8. Tolosa – 30 (21)

9. Angers – 29 (21)

10. Monaco – 28 (21)

11. Lorient – 28 (21)

12. Brest – 26 (21)

13. Le Havre – 23 (21)

14. Nizza – 23 (21)

15. Paris – 22 (21)

16. Auxerre – 14 (21)

17. Nantes – 14 (21)

18. Metz – 13 (21)