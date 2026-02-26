Cavani fischiato al Boca Juniors. Ruggeri: "Deve smettere. A 40 anni è dura giocare"

Piovono critiche in Argentina nei confronti di Edinson Cavani. L'uruguayano, attualmente in forza al Boca Juniors, è stato fischiato nell'ultima partita dai suoi tifosi al termine della sfida contro il Racing Avellaneda.

Campione del mondo 1986, Oscar Ruggeri ha voluto dire la sua in merito. Ecco le sue parole a ESPN: "È un peccato che questa stella venga insultata in questo modo, vista la sua immensa carriera. Deve smettere di giocare. È dura, a 40 anni, giocare ancora nel nostro campionato oggi. Secondo me, non sta prendendo questa decisione perché vuole continuare a provare a cambiare le cose e andarsene".

39 anni compiuti il 14 febbraio, Cavani ha saltato le prime 4 partite per infortunio rientrando il 15 febbraio a gara in corso contro il Platense. Arrivato al Boca nel 2023, dopo un buon inizio sotto il profilo realizzativo ha visto un netto calo di prestazioni anche a causa dei problemi fisici che gli hanno fatto saltare molti incontri. Nella stagione 2024/25 ha segnato solamente 5 reti in tutte le competizioni. Il suo contratto scade il 31 dicembre e al momento Cavani non ha ancora preso una decisione se continuare o meno col calcio giocato.