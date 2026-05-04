Vacanze sarde per Mbappe, stampa spagnola furiosa: "I compagni pensano sia privilegiato"

Si può criticare un giocatore come Kylian Mbappé? L’attaccante del Real Madrid, fermo per un infortunio alla coscia, è finito nel mirino di tifosi, media e persino di parte dello spogliatoio dopo il viaggio in Sardegna con l’attrice Ester Expósito durante il weekend di campionato.

Nonostante il via libera dello staff medico, il tempismo e soprattutto l’immagine pubblica della "fuga" italiana non sono piaciuti. Il quotidiano AS parla apertamente di un raffreddamento del rapporto: "Il madridismo prende le distanze da Mbappé", sottolineando come le immagini dell’arrivo in jet privato pochi minuti prima della gara contro l’Espanyol abbiano alimentato le polemiche. A difendere il giocatore ci ha provato Alvaro Arbeloa: "La gestione degli infortunati è competenza dello staff medico. Nel tempo libero, ogni giocatore fa ciò che ritiene opportuno".

Parole che però non hanno placato le critiche. Cadena COPE attacca: "Se l’infortunio è serio, non vai a passare il weekend altrove". Secondo Onda Cero, il malumore si estenderebbe anche allo spogliatoio, dove alcuni compagni non avrebbero gradito l’atteggiamento del francese, ritenuto troppo "privilegiato": "I giocatori vedono differenze di trattamento: non avevo mai visto un infortunato avere giorni liberi tra Francia e Italia".

Con il Clasico alle porte, il ritorno del francese resta incerto. Ma una cosa è chiara: se dovesse scendere in campo, servirà una prestazione convincente per spegnere le polemiche e ricucire lo strappo.