Ufficiale Athletic Club, dopo l'annuncio di Terzic ecco un rinnovo: Yeray ha firmato fino al 2028

Dopo l'annuncio del nuovo allenatore che sarà Edin Terzic, l'Athletic Club ha ufficializzato un importante rinnovo all'interno della sua rosa. Il club basco ha infatti confermato di aver raggiunto un accordo con Yerey Alvarez.

Il difensore, che era in scadenza al termine di questa stagione, ha messo nero su bianco un nuovo accordo che avrà scadenza 2028. "Sono felice, il mio sogno è quello di chiudere la carriera da calciatore con la maglia dell'Athletic Club", le parole del difensore centrale.