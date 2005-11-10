I venti di guerra fanno rinviare la Coppa d'Asia: l'AFC annuncia lo slittamento di un anno

I venti di guerra che interessano l’Asia Occidentale (Medio Oriente e Penisola Arabica) con le ostilità fra Arabia Saudita e i ribelli Houthi dello Yemen e la possibile nuova escalation da parte di Usa-Israele nei confronti dell’Iran, hanno portato la Confederazione Calcistica Asiatica (AFC) a spostare più avanti nel calendario la Coppa d’Asia 2027 in programma proprio in Arabia Saudita. La competizione, in programma a inizio anno (dal sette gennaio al cinque febbraio) è stata infatti spostata di quasi un anno e si giocherà dal 23 dicembre del 2027 al 21 gennaio del 2028.

La nota della AFC sulla Coppa d’Asia

A seguito di ampie discussioni e di una stretta consultazione con il Comitato Organizzatore Locale (LOC) della Coppa d'Asia AFC Arabia Saudita 2027™ e la Federazione calcistica saudita (SAFF), la Confederazione calcistica asiatica (AFC) ha confermato oggi che la prossima edizione del torneo più prestigioso d'Asia, originariamente prevista dal 7 gennaio al 5 febbraio 2027, si svolgerà ora dal 23 dicembre 2027 al 21 gennaio 2028.

Il Comitato Organizzatore della Coppa d'Asia AFC ha approvato la riprogrammazione del torneo per squadre nazionali, alla luce delle attuali circostanze eccezionali derivanti dagli sviluppi nella regione, tra cui notevoli complessità logistiche e interruzioni dei viaggi. Le nuove date del torneo saranno presentate alla FIFA per l'approvazione.

Si sono create circostanze eccezionali che hanno reso necessario l'organizzazione e lo svolgimento della Competizione secondo il programma originario, nell'interesse di tutte le squadre partecipanti, dei funzionari, degli spettatori e delle altre parti interessate.



L'AFC si congratula con la SAFF e il LOC per il loro impegno nel fornire un torneo di livello mondiale ai giocatori e ai tifosi del continente. L'AFC continuerà a lavorare a stretto contatto con il LOC, le Federazioni partecipanti, i suoi preziosi sponsor, i partner televisivi e commerciali e tutte le parti interessate per organizzare un evento all'altezza del prestigio e dell'eccellenza operativa che contraddistinguono la più prestigiosa competizione per nazionali maschili in Asia, riducendo al minimo l'impatto del rinvio.



Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali ufficiali dell'AFC.