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West Ham, termina l'esperienza di Espirito Santo in panchina: è stato esonerato

Ufficiale
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 10:18Calcio estero
03.11.2026 10:18Calcio estero
Fonti preferite
Il portoghese paga il pessimo avvio di stagione. Al suo posto per ora ci saranno Mark Noble, Steve Potts e Gerard Prenderville. Attesa per il nuovo tecnico
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina l'esperienza di Nuno Espirito Santo sulla panchina del West Ham. Il tecnico portoghese, alla guida del club londinese dal settembre del 2025, è stato esonerato dal club dopo la brutta partenza in Championship (la seconda divisione inglese) con l'ottavo posto e appena 22 punti conquistati in 13 presenze.

Il comunicato del West Ham su Espirito Santo

Il West Ham United conferma che l'allenatore della prima squadra maschile, Nuno Espírito Santo, ha lasciato il suo incarico con effetto immediato.

A seguito di un'attenta analisi dell'inizio di stagione dell'EFL Championship, il Consiglio di Amministrazione ritiene necessario un cambiamento per garantire che gli obiettivi del Club rimangano in linea con le aspettative.

Anche l'assistente allenatore Rui Pedro Silva e l'allenatore dei portieri Rui Barbosa hanno lasciato lo staff.

Il West Ham United desidera ringraziare Nuno, Rui e Rui per il loro impegno e la dedizione dimostrati durante la loro permanenza nel Club, e augura loro tutto il meglio per il futuro.

Il processo di selezione del nuovo allenatore è già in corso.

Mark Noble, Steve Potts e Gerard Prenderville si occuperanno temporaneamente della preparazione della squadra in vista della partita di EFL Championship di domani sera contro il Cardiff City, e il Club non rilascerà ulteriori commenti fino alla conferma della nomina del nuovo allenatore.

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