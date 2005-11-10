Il West Ham si affida a uno specialista: Scott Parker prenderà il posto di Espirito Santo

Dopo aver annunciato l’esonero di Nuno Espirito Santo, a causa della brutta partenza in Championship che vede ii londinesi all’ottavo posto in classifica dopo 13 giornate, gli Hammers stanno pensando a un vero e proprio specialista nelle promozioni.

Scott Parker verso il ritorno

Secondo quanto riferito da SkySports il prescelto dalla dirigenza sarebbe l’inglese Scott Parker, ex centrocampista proprio del West Ham (113 presenze dal 2007 al 2011) che si è costruito la nomea di specialista in promozioni visto che ha già portato tre club – Fulham, Bournemouth e Burnley – in Premier League nella sua carriera da allenatore iniziata nel 2019. Il classe ‘80 è reduce dall’esonero proprio da parte dell’ultima squadra che ha guidato in massima serie arrivata lo scorso aprile a seguito della retrocessione.