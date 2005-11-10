Arabia Saudita verso lo stop allo stadio futuristico di Neom: doveva ospitare i Mondiali 2034

Uno dei progetti simbolo del Mondiale 2034 rischia di non vedere mai la luce. L'Arabia Saudita sarebbe infatti vicina ad abbandonare la costruzione dello spettacolare stadio previsto all'interno di Neom, nel cuore della futuristica megalopoli The Line. Secondo quanto riportato da Reuters, l'impianto avrebbe dovuto sorgere a quasi 350 metri di altezza e rappresentare una delle strutture più innovative tra quelle destinate a ospitare le partite della Coppa del Mondo. Il costo stimato dell'opera si aggira intorno ai 2,5 miliardi di euro.

Neom, revisioni dei progetti e dei costi

La possibile rinuncia allo stadio si inserisce nel quadro delle difficoltà e delle revisioni di bilancio che stanno interessando diversi dei giganteschi progetti previsti per Neom. L'eventuale cancellazione rappresenterebbe un ridimensionamento significativo del programma di trasformazione promosso dal principe ereditario Mohammed bin Salman, considerando anche la centralità che l'impianto avrebbe dovuto avere durante i Mondiali del 2034.

Da Riyadh ancora nessuna conferma ufficiale

La decisione, tuttavia, non è ancora stata ufficializzata. Le autorità saudite non hanno infatti confermato definitivamente la cancellazione dello stadio, che per il momento resta quindi un progetto dal futuro fortemente incerto. L'eventuale stop obbligherebbe inoltre l'organizzazione del Mondiale 2034 a rivedere almeno in parte i piani relativi agli impianti della competizione, rinunciando a quella che era stata presentata come una delle strutture più spettacolari dell'intero programma saudita.