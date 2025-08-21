Ufficiale Vi ricordate Mammana? L'ex obiettivo di due italiane ha rinnovato col Velez Sarsfield

Vi ricordate Emanuel Mammana? L'ex obiettivo - tra le tante - di Milan e Fiorentina in Serie A ha rinnovato con il Vélez Sarsfield fino al 2028. Di seguito il comunicato ufficiale sul nuovo accordo del difensore argentino classe 1996 col Fortín. Mammana è passato anche dal calcio europeo giocando con Olympique Lione, Zenit e Soci.

Il comunicato ufficiale del Velez

"Il difensore è arrivato al Vélez Sarsfield nel 2023 e, da allora, si è consolidato come una figura chiave all'interno della squadra. Con la sua leadership, la capacità di guida e l'esperienza internazionale, Mammana è diventato un punto di riferimento sia dentro che fuori dal campo. Durante il suo passaggio al Fortín, ha già conquistato due titoli ufficiali: la Liga Profesional 2024 e la Supercoppa Internazionale 2024, traguardi che lo pongono come protagonista in un periodo recente di grande orgoglio per tutta la famiglia veleziana. La sua permanenza garantisce non solo la presenza di un calciatore di grande livello, ma anche un esempio di professionalità e impegno, qualità che nutrono il gruppo e rafforzano i più giovani.

Con il contratto rinnovato fino al 2028, il Vélez assicura la permanenza di un giocatore che apporta solidità, personalità ed esperienza, valori fondamentali nella ricerca di nuovi traguardi sportivi. Congratulazioni, Ema! Continuiamo a scrivere la storia insieme!".