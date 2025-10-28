Eurorivale Juventus, lo Sporting strapazza l'Alverca per 5-1 e va in semifinale di Coppa di Lega
Tutto facile per lo Sporting Club nei quarti di finale di Coppa di Lega portoghese, che in casa non sbaglia l'appuntamento e batte l'Alverca con un 5-1 che manda un messaggio anche alla Juventus, visto che sarà proprio il club biancoverde di Lisbona che affronterà la Vecchia Signora allo Stadium nel prossimo match di Champions League, in programma martedì 4 novembre.
A decidere il match le due doppiette di Quenda e Blopa ed il gol del definitivo poker siglato da Ioannidis. Nel finale Sandro Lima rende leggermente meno amaro il parziale.
Questo il tabellone completo
Sporting Club - Alverca 5-1
Sporting Braga - Santa Clara 29/10 ore 20:45
Benfica - Tondela 29/10 ore 21:45
Porto - Vitoria Guimaraes 04/12 ore 21:15
