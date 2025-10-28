Panichelli brilla in Ligue 1 e sogna l'Argentina: "È la cosa più bella che possa capitarmi"

Sta vivendo un momento magico in Francia Joaquin Panichelli, protagonista assoluto con la maglia dello Strasburgo Racing. L’attaccante argentino, attuale capocannoniere della Ligue 1, non nasconde il proprio sogno più grande: vestire un giorno la maglia dell’Albiceleste. AI microfoni del podcast Generation F: “Sto vivendo un buon momento. La Nazionale è sempre un sogno per un calciatore, soprattutto per un argentino. È la cosa più bella che ti possa capitare”, ha dichiarato Panichelli, consapevole che le sue prestazioni in campionato non stanno passando inosservate.

L’attaccante ha poi parlato della possibilità di essere monitorato dal commissario tecnico Lionel Scaloni e dal suo staff: “Se ho avuto contatti con lo staff tecnico? Per ora no. Speri sempre che ti stiano guardando, cerco di non pensarci e di concentrarmi sul lavoro giorno per giorno”.

Panichelli, arrivato in Europa con il sogno di affermarsi tra i grandi, sta vivendo la stagione della consacrazione. Gol, assist e una crescita costante lo hanno reso una delle rivelazioni del campionato francese, tanto da alimentare l’entusiasmo dei tifosi argentini che già sognano di vederlo con la maglia albiceleste. In campionato ha segnato otto gol in nove partite, a cui si aggiunge un altro segnato nell'unica presenza fatta in Conference League.