"Sofferto molto al ginocchio destro": Chelsea, Enzo Fernandez salta il ritiro con l'Argentina

La vittoria per 3-0 del Chelsea contro il Wolverhampton ha lasciato una notizia inaspettata per l'Argentina: Enzo Fernandez non potrà raggiungere Lionel Scaloni e l'Albiceleste per l’amichevole del 14 novembre contro l’Angola. Sebbene il CT avesse confermato la sua presenza, il centrocampista dei Blues ha annunciato dopo la partita di aver deciso di non viaggiare a causa di un problema fisico: "Da quattro mesi ho un edema osseo che credo sia peggiorato nelle ultime settimane".

In un’intervista a ESPN, il 24enne argentino ha spiegato: "Ho parlato con lo staff medico perché ho un problema al ginocchio e abbiamo deciso di fermarci". Il fastidio si è aggravato a causa della lunga serie di partite affrontate tra Premier League, coppe nazionali e Champions League, così come per la mancanza di adeguato riposo. Questo sebbene da tempo soffrisse di un problema alla gamba destra, le sue recenti prestazioni avevano fatto pensare che lo avesse superato. Invece no e già a ottobre dovette lasciare in anticipo la Nazionale.

Enzo Fernandez ha anche ammesso che il dolore è diventato difficile da sopportare: "Nell’ultima settimana ho sofferto moltissimo e tutti lo sanno. Spero di recuperare al massimo per tornare al 100% e allenarmi con i miei compagni". Perciò, priorità al recupero del massimo della forma: "Ci sono tante partite e la parte più importante della stagione arriva alla fine. Credo che fosse il momento giusto per fermarmi e farlo insieme allo staff medico. Per il mio ginocchio è stata la decisione migliore riposare queste due settimane".