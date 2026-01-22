Villarreal, Akhomach rinnova fino al 2028. E va in prestito al Rayo Vallecano
Dopo aver collezionato 15 presenze nelle varie competizioni, con una rete in Copa del Rey, l'esterno destro offensivo Ilias Akhomach andrà a giocare in prestito al Rayo Vallecano. Lo comunica il Villarreal specificando di aver prima prolungato di un anno il contratto del classe 2004. Questa la nota del club iberico:
"Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto con Ilias Akhomach. L'esterno ispano-marocchino, il cui contratto con il Sottomarino Giallo sarebbe scaduto nel 2027, ha prolungato il suo contratto di un anno, fino a giugno 2028.
Prestito al Rayo Vallecano fino alla fine della stagione
A seguito del rinnovo del contratto di Ilias Akhomach, il Villarreal CF ha concordato con il Rayo Vallecano il prestito del giovane giocatore del Villarreal, che indosserà la maglia biancorossa fino al termine dell'attuale stagione 2025/26. Il contratto di prestito non prevede un'opzione di acquisto".
