Kvaratskhelia sul possibile arrivo di Salah: "Grande giocatore ma non devo rispondere io"

ieri alle 08:26Calcio estero
Michele Pavese

A poche ore dalla finale della Coppa Intercontinentale contro il Flamengo, in programma domani alle 18 allo stadio Ahmad-bin-Ali di Al-Rayyan, i giocatori del Paris Saint-Germain hanno incontrato la stampa in un’atmosfera distesa. Khvicha Kvaratskhelia, interrogato su un possibile arrivo di Mohamed Salah al PSG, ha evitato di entrare nei dettagli: "Non è compito mio parlare del suo futuro. Salah al PSG? È un grande giocatore, gli auguro il meglio, ma non spetta a me rispondere". L’ala georgiana ha poi sottolineato l’importanza di tutti i trofei: "Ogni titolo conta, è la nostra ultima possibilità di vincere qualcosa in questa stagione. Il Qatar è la seconda casa del PSG, sarà una partita speciale in un’atmosfera incredibile".

Marquinhos, capitano parigino, ha ribadito la fame della squadra: "Per tutti noi è una partita speciale. Sappiamo quanto sia importante storicamente per le squadre brasiliane vincere questo trofeo. Siamo ambiziosi, vogliamo conquistare questo titolo. Un sesto trofeo nella stagione sarebbe incredibile". Il PSG ha già trionfato in Champions League, Ligue 1, Coppa di Francia, Supercoppa d’Europa e Supercoppa di Francia, in un 2025 davvero indimenticabile.

Anche Vitinha ha evidenziato il valore storico della finale: "Vincere questo trofeo sarebbe inedito per il PSG e per i club francesi. Una finale è un’opportunità unica, bisogna coglierla perché non sai mai quando si ripresenterà". Luis Enrique e i giocatori sono consapevoli della qualità dell’avversario: "Il Flamengo ha molti giocatori esperti, sarà una partita difficile, non va sottovalutata", ha avvertito Vitinha. Kvaratskhelia ha aggiunto: "Dovremo essere pronti al 100%".

