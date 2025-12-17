Il 18enne Mathys Detourbet conteso dalle big francesi: il Monaco prova a giocare d'anticipo

Il nome di Mathys Detourbet inizia a circolare con sempre maggiore insistenza negli ambienti del mercato europeo. Considerato uno dei profili più promettenti della sua generazione, l’attaccante francese è oggi visto come un potenziale talento, soprattutto all’interno del City Football Group, dove gode di grande considerazione. Un apprezzamento che inevitabilmente ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui spicca il Monaco.

Attualmente legato al Troyes da un contratto valido fino al 2028, il futuro di Detourbet potrebbe però essere deciso a breve. Secondo le informazioni raccolte da RMC Sport in Francia, il club del Principato segue con interesse l’evoluzione del classe 2007 e sta valutando concretamente la possibilità di affondare il colpo. L’ipotesi Monaco viene vista con favore anche dall’entourage del giocatore, che considera il progetto monegasco ideale per favorire la sua crescita in un contesto competitivo ma attento allo sviluppo dei giovani.

Il Monaco, oggi nono in Ligue 1 e impegnato anche in Champions League, continua a monitorare più profili offensivi, e Detourbet rientra pienamente nei parametri tecnici e anagrafici ricercati dalla dirigenza. Il suo agente, Thibaut Urien, si sarebbe detto disponibile a collaborare con un’altra agenzia di primo piano pur di facilitare l’operazione, segnale di una volontà concreta di esplorare questa pista. Nulla è ancora definito, anche perché il Monaco sta valutando altre opzioni, ma la direzione intrapresa sembra chiara. In ogni caso, il nazionale francese Under 20 non resterà a corto di pretendenti: il suo profilo, per talento e prospettive, promette di animare il prossimo mercato.