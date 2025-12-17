FIFA The Best 2025, retroscena su alcuni voti: Modric ha scelto Vitinha, Hakimi... Mbappé

Ousmane Dembélé è stato incoronato ieri nell'edizione 2025 del FIFA The Best, completando una stagione semplicemente straordinaria. L’attaccante del PSG ha preceduto Lamine Yamal e Kylian Mbappé, diventando il primo calciatore francese a conquistare questo riconoscimento individuale. Un trionfo che arriva pochi mesi dopo il Pallone d’Oro vinto a settembre e che certifica, una volta di più, l’impatto enorme del numero 10 parigino sui successi della sua squadra.

A differenza del premio assegnato da France Football, il The Best si basa su un sistema di voto più ampio e partecipativo. A esprimersi sono stati infatti selezionatori, capitani delle nazionali, giornalisti specializzati e tifosi di tutto il mondo, ciascuna categoria con un peso del 25%. Il meccanismo prevedeva 5 punti al primo classificato, 3 al secondo e 1 al terzo. La FIFA ha reso pubblici tutti i voti, permettendo di scoprire retroscena e preferenze interessanti.

Didier Deschamps, ad esempio, ha premiato i suoi uomini di fiducia scegliendo Dembélé davanti a Mbappé, con Hakimi terzo. Proprio il laterale marocchino, capitano della sua nazionale, ha invece messo Mbappé al primo posto, seguito da Dembélé e Raphinha. Scelte diverse anche tra i big del calcio mondiale: Messi ha votato Dembélé, Mbappé e Yamal, mentre Modrić ha sorpreso preferendo Vitinha al primo posto, davanti allo stesso Dembélé.

Anche Donnarumma ha premiato i compagni del PSG, così come Riyad Mahrez, che ha inserito Dembélé in cima al suo podio. Un mosaico di voti che racconta non solo il prestigio del premio, ma anche il rispetto unanime conquistato dal francese. Per Dembélé, il 2025 è ormai l’anno della consacrazione definitiva.