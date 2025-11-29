Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Xabi Alonso non le manda a dire: "Gli attacchi di Laporta? Frasi populiste per i tifosi"

Xabi Alonso non le manda a dire: "Gli attacchi di Laporta? Frasi populiste per i tifosi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:12Calcio estero
Michele Pavese

Alla vigilia della sfida di Liga contro il Girona, Xabi Alonso ha parlato con chiarezza della situazione del Real Madrid. Dopo due risultati deludenti in campionato, l’allenatore basco ha sottolineato la solidità interna della squadra: "Siamo tutti uniti, nei momenti positivi come in quelli meno buoni. Nonostante quello che si possa sentire dall’esterno, siamo molto solidi dentro".

Riguardo al Barcellona e alle dichiarazioni di Joan Laporta, Alonso ha scelto di non entrare nel merito delle polemiche personali: "Sappiamo quali sono i messaggi populisti che arrivano alla sua parrocchia. Noi siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare e sulla cosa importante: vincere in campo, in maniera meritata e sportiva".

L’allenatore ha inoltre commentato la crescita del gruppo e il ritorno di giocatori chiave dopo gli infortuni, come Mendy, Rüdiger e Militao, e ha elogiato la professionalità di Bellingham e Alexander-Arnold, sottolineando l’importanza della continuità e della concentrazione in campo. Particolare attenzione è stata data anche alla fase difensiva, migliorata nelle ultime partite, e alla necessità di mantenere costanza e determinazione per affrontare un calendario intenso. Il messaggio è chiaro: il Real Madrid guarda al campo e ai propri obiettivi, ignorando le distrazioni esterne e le polemiche mediatiche, in vista delle prossime sfide fondamentali.

Articoli correlati
Xabi Alonso: "Nonostante quello che si dice in giro, siamo solidi e il gruppo è unito"... Xabi Alonso: "Nonostante quello che si dice in giro, siamo solidi e il gruppo è unito"
Xabi Alonso elogia Vinicius: "Mi dispiace per il gol annullato. Ha avuto un impatto... Xabi Alonso elogia Vinicius: "Mi dispiace per il gol annullato. Ha avuto un impatto enorme"
Real Madrid, Xabi Alonso: "Serve una grande prestazione, vogliamo tornare subito... Real Madrid, Xabi Alonso: "Serve una grande prestazione, vogliamo tornare subito alla vittoria"
Altre notizie Calcio estero
Boateng racconta il passaggio al Barcellona: "Se Messi non avesse voluto, non sarei... Boateng racconta il passaggio al Barcellona: "Se Messi non avesse voluto, non sarei andato"
Xabi Alonso non le manda a dire: "Gli attacchi di Laporta? Frasi populiste per i... Xabi Alonso non le manda a dire: "Gli attacchi di Laporta? Frasi populiste per i tifosi"
Paraguay, il presidente del Recoleta (Prima Divisione) fa il suo esordio da pro...... Paraguay, il presidente del Recoleta (Prima Divisione) fa il suo esordio da pro... a 51 anni
De Zerbi esclude Bakola dai convocati: martedì ha giocato titolare col Newcastle De Zerbi esclude Bakola dai convocati: martedì ha giocato titolare col Newcastle
Monaco-PSG, le formazioni: quanti assenti per Luis Enrique! Pogba e Fati in panchina... Monaco-PSG, le formazioni: quanti assenti per Luis Enrique! Pogba e Fati in panchina
Doppio Muriqi non basta al Maiorca: l'Osasuna di Lisci recupera e pareggia al 92'... Doppio Muriqi non basta al Maiorca: l'Osasuna di Lisci recupera e pareggia al 92'
PSG, occasione per Hernandez. Ma Luis Enrique non tollererà un'altra espulsione PSG, occasione per Hernandez. Ma Luis Enrique non tollererà un'altra espulsione
Copa Libertadores, stasera la finale dei giganti: Palmeiras e Flamengo si sfidano... Copa Libertadores, stasera la finale dei giganti: Palmeiras e Flamengo si sfidano a Lima
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
3 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
4 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
5 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali: Vlahovic torna titolare, sfida Borrelli e Caprile
Immagine top news n.1 Un Genoa da rimonta e il "Ferraris" torna ad esultare: Colombo e Thorsby ribaltano 2-1 l'Hellas
Immagine top news n.2 L'Udinese affossa il Parma al Tardini: altro sigillo di Zaniolo, crociati sconfitti per 0-2
Immagine top news n.3 Inter, Chivu recupera Mkhitaryan per Pisa: l'armeno pronto a tornare tra i convocati
Immagine top news n.4 Ederson sarà la prossima plusvalenza dell'Atalanta. Ma chi è che fa il prezzo?
Immagine top news n.5 Il Como con 5 milioni ha costruito una delle migliori coppie di centrali della Serie A
Immagine top news n.6 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.7 Bologna-Lucumi, stallo sul rinnovo: sempre più scontato il suo addio a fine stagione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Luperto: "Puntiamo sul lavoro di squadra per limitare la qualità bianconera"
Immagine news Serie A n.2 Genoa, fra poco la conferenza di De Rossi dopo la sfida del "Ferraris" contro il Verona
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Koopmeiners: "Spalletti? Fortissimo tatticamente, ci fa dare il massimo"
Immagine news Serie A n.4 Parma-Udinese 0-2, le pagelle: Zaniolo show, Troilo e Corvi condannano il Parma
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, fra poco la conferenza stampa di Zanetti dopo la sfida contro il Genoa
Immagine news Serie A n.6 Genoa-Hellas 2-1, le pagelle: Colombo ancora a segno, Thorsby decisivo, Belghali non basta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana-Frosinone 0-1, le pagelle: Koutsoupias ci mette lo zampino, Portanova sgobbone
Immagine news Serie B n.2 Empoli-Bari 5-0, le pagelle: Yepes MVP, Pellegri determinante. Vicari tradisce i suoi
Immagine news Serie B n.3 Venezia-Mantova 3-0: le pagelle. Adorante è adorabile; Radaelli è da horror
Immagine news Serie B n.4 Serie B, inizio da incubo per Vivarini al Bari: l'Empoli vince 5-0. Ok Venezia e Frosinone
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Virtus Entella, formazioni ufficiali: torna Petriccione dal primo minuto
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Contro il Monza servirà una partita totale. Dobbiamo ridurre gli errori in difesa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Catania vince di misura, bene Casertana e Arzignano
Immagine news Serie C n.2 L'ex Rimini Garetto: "Vicino ai tifosi che hanno assistito a uno scempio del genere"
Immagine news Serie C n.3 Dopo la breve parentesi al Rimini, per Falasco si riapre la pista Ternana
Immagine news Serie C n.4 Sambenedettese, continua il casting per la panchina: piace anche l'ex Rimini D'Alesio
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, Contiero: "Buscé è un punto di riferimento. Ci aiuta a dare il massimo"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, nuovo scossone relativo allo Stadio-Clinica: la famiglia Rizzo pronta al disimpegno
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…