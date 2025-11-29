Xabi Alonso non le manda a dire: "Gli attacchi di Laporta? Frasi populiste per i tifosi"

Alla vigilia della sfida di Liga contro il Girona, Xabi Alonso ha parlato con chiarezza della situazione del Real Madrid. Dopo due risultati deludenti in campionato, l’allenatore basco ha sottolineato la solidità interna della squadra: "Siamo tutti uniti, nei momenti positivi come in quelli meno buoni. Nonostante quello che si possa sentire dall’esterno, siamo molto solidi dentro".

Riguardo al Barcellona e alle dichiarazioni di Joan Laporta, Alonso ha scelto di non entrare nel merito delle polemiche personali: "Sappiamo quali sono i messaggi populisti che arrivano alla sua parrocchia. Noi siamo concentrati su ciò che dobbiamo fare e sulla cosa importante: vincere in campo, in maniera meritata e sportiva".

L’allenatore ha inoltre commentato la crescita del gruppo e il ritorno di giocatori chiave dopo gli infortuni, come Mendy, Rüdiger e Militao, e ha elogiato la professionalità di Bellingham e Alexander-Arnold, sottolineando l’importanza della continuità e della concentrazione in campo. Particolare attenzione è stata data anche alla fase difensiva, migliorata nelle ultime partite, e alla necessità di mantenere costanza e determinazione per affrontare un calendario intenso. Il messaggio è chiaro: il Real Madrid guarda al campo e ai propri obiettivi, ignorando le distrazioni esterne e le polemiche mediatiche, in vista delle prossime sfide fondamentali.