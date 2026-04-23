Yamal va k.o. e preoccupa la Spagna: il fuoriclasse del Barça salterà il Clasico del 10/5

Il Barcellona ha conquistato tre punti pesantissimi contro il Celta Vigo, continuando la sua corsa verso il titolo della Liga. Una vittoria sofferta, arrivata al termine di una gara combattuta, in cui la squadra galiziana ha tenuto testa ai blaugrana fino all’ultimo. A decidere l’incontro è stato un calcio di rigore trasformato da Lamine Yamal poco prima dell’intervallo, risultato poi decisivo per mantenere il vantaggio di nove punti sul Real Madrid.

Il successo, però, rischia di avere un prezzo altissimo. Proprio Yamal, protagonista del match, è stato costretto a uscire subito dopo il gol per un problema muscolare alla coscia. Gli esami chiariranno l’entità dello stop, ma la sua presenza nel prossimo Clasico è già esclusa. L’allenatore Hansi Flick ha commentato con preoccupazione: "Lamine ha avvertito qualcosa, speriamo non sia grave… ma dobbiamo aspettare domani".

Non è l’unica tegola. Anche João Cancelo ha lasciato il campo anzitempo per un problema al quadricipite, mentre Eric García salterà la prossima gara per squalifica. Assenze che si aggiungono a quelle già note di Raphinha, Christensen e Marc Bernal. In vista della sfida contro il Getafe, Flick dovrà quindi ridisegnare una squadra in emergenza, soprattutto nel reparto offensivo, proprio nel momento più delicato della stagione.