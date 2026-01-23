Yehvann Diouf: "Il tentativo di rubare gli asciugamani di Mendy? Totalmente irreale"

Rientrato a Nizza in tempo per godersi la prima vittoria in Europa League, contro il Go Ahead Eagles (3-1), Yehvann Diouf ha raccontato nei dettagli quanto accaduto durante la finale di Coppa d’Africa 2025, vinta dal Senegal contro il Marocco. Il portiere, vice di Edouard Mendy, è stato protagonista suo malgrado di una scena surreale, diventata rapidamente virale: la difesa degli asciugamani del portiere titolare, sistematicamente sottratte durante la partita dai raccattapalle e dai giocatori avversari.

"È stato totalmente irreale", ha spiegato Diouf. "Un raccattapalle mi ha persino detto: 'Ci vuole fair-play'. Gli ho risposto: 'Fair-play di cosa? Siete voi che rubate e io non sarei corretto?'". L’obiettivo del portiere era uno solo: "Fare in modo che Edouard avesse sempre i suoi asciugamani e fosse nelle migliori condizioni possibili per vincere la finale".

Diouf ha raccontato come la situazione fosse già stata notata nei turni precedenti: "Avevamo visto che contro la Nigeria i raccattapalle marocchini prendevano gli asciugamani del portiere. Non sappiamo perché, ma lo facevano". In finale la scena si è ripetuta: "Durante i tempi regolamentari ci hanno provato con Hakimi e Ismaël Saibari, poi ai supplementari, sotto la pioggia, Mory Diaw ha portato i nuovi teli a Mendy e appena tornato in panchina glieli avevano già tolti. Quando sono andato io, è successa la stessa cosa".

La tensione è salita ulteriormente: "Un giocatore marocchino mi ha inseguito a lungo. Poi, quando sono tornato di nuovo, tra raccattapalle e responsabili vari mi sono ritrovato a terra in area. Pensavo che l’arbitro fermasse tutto, invece no. Non ero protetto e intanto la partita continuava. È stato assurdo".