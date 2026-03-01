Edouard Mendy, il secondo portiere africano a vincere la Champions. A 23 anni in quarta divisione
Nel 2016 giocava nella seconda squadra dell'Olympique Marsiglia, Edouard Mendy. Nato nel nord della Francia sperava che i provenzali potessero essere il proprio trampolino di lancio verso una carriera diversa. Era stato appena svincolato dal Cherbourg, società di quarta divisione dove si divideva fra primo portiere e riserva. Con il Marsiglia non andò tanto bene (solo 8 presenze) ma valsero per la chiamata del Reims, nella zona dello Champagne. E come con le bollicine, il tappo di Mendy saltò con lo stesso vigore.
Nel 2015, a 23 anni, gioca solo otto gare, ma entra alla prima partita quando Carrasso si fa espellere dopo cinque minuti. L'anno dopo esplode definitivamente, diventando il titolare indiscusso nella squadra capace di conquistare la Ligue 1, rimanendo imbattuto per 14 volte nella annata successiva. Le buone prestazioni gli valgono il Rennes, prima, il Chelsea poi, dove viene acquistato per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.
Vincerà la Champions da titolare dodici mesi dopo diventando il secondo portiere africano dopo Grobbelaar a giocare una finale, 36 anni dopo. In più agguanterà il record di nove clean sheet in una sola competizione, pareggiando Canizares e Keylor Navas. Nel 2023 sceglie l'Arabia Saudita, dove gioca ancora. Oggi Edouard Mendy compie 34 anni.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.