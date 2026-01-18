"You're get sacked in the morning": Frank irriso e a rischio esonero nel Tottenham

Il Tottenham sta valutando la posizione del tecnico Thomas Frank dopo la sconfitta casalinga per 2-1 avvenuta ieri, sabato 17 gennaio, contro il West Ham. Sky Sports rilancia l'indiscrezione del Times ed ora l'allenatore degli Spurs attende di conoscere gli eventuali sviluppi nella vicenda.

Il Tottenham ieri ha raggiunto il poco invidiabile traguardo dell'ottava sconfitta nelle ultime 14 partite. Il danese è stato fischiato dal pubblico di casa, dagli spalti i tifosi degli Spurs cantavano "You're get sacked in the morning" (ovvero "verrai esonerato domattina") dopo la sconfitta contro i loro rivali londinesi.

Secondo la stampa la dirigenza del Tottenham si è già ritrovata a riflettere sul futuro di Thomas Frank nelle scorse settimane, ma aveva deciso di dargli ulteriore tempo per cercare di invertire la rotta. L'ultima sconfitta però potrebbe essere stata decisiva per arrivare a quel cambiamento finora rimandato. La squadra di Frank è al 14° posto in Premier League, a 10 punti sopra la zona retrocessione, e non ha ancora vinto una sola partita nel 2026. Il Tottenham ha vinto solo una delle ultime otto partite in tutte le competizioni e affronta il Borussia Dortmund nella prossima gara in casa in Champions League, martedì, seguita da una trasferta in Premier League contro il Burnley sabato prossimo.