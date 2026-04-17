Polemica arbitrale in Strasburgo-Mainz, O'Neil: "Una follia, dovrebbe essere arrestato"

Non è passata inosservata la direzione arbitrale nel ritorno dei quarti di Conference League tra Strasburgo e Mainz, concluso con un netto 4-0 per i francesi ma segnato da un episodio destinato a far discutere. Al centro delle polemiche il fallo di Dominik Kohr su Diego Moreira, punito soltanto con un cartellino giallo dall’arbitro portoghese João Pinheiro.

Una decisione che ha scatenato la furia della panchina dello Strasburgo, con il tecnico Gary O’Neil in prima linea. Dopo aver rivisto l’azione, l’allenatore si è rivolto con veemenza al quarto uomo João Gonçalves, chiedendo l’espulsione del giocatore tedesco per la gomitata rifilata all’ex Benfica. Le immagini hanno mostrato chiaramente la rabbia del tecnico: “È una follia! È una follia!”, ha ripetuto più volte in inglese, aggiungendo poi parole ancora più dure: “Dovrebbe essere arrestato, è grave”. A fargli eco anche uno dei collaboratori, che ha insistito sulla natura dell’intervento: “È una gomitata, è una gomitata”.

La tensione è salita rapidamente a bordo campo, tanto da rendere necessario l’intervento del coordinatore sportivo Kader Mangane per riportare la calma. Nonostante le proteste, però, la decisione arbitrale non è stata rivista: nessun richiamo al VAR e cartellino giallo confermato. Il match, comunque è stato vinto 4-0 dallo Strasburgo, che ha dunque superato il turno in scioltezza, al netto di questa polemica arbitrale.