PSG, Luis Enrique in vista del Tottenham: "Siamo più pronti rispetto alla Supercoppa"

L’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della quinta giornata della fase campionato di UEFA Champions League contro il Tottenham Hotspur, in programma mercoledì 26 novembre alle 21 al Parco dei Principi.

Sul Tottenham

«Il Tottenham ha iniziato molto bene la stagione ed è ancora imbattuto in Champions League. La maggior parte dei loro giocatori è internazionale: sono una squadra forte. La Supercoppa? Era la prima partita dell’anno, la gara di mercoledì sarà completamente diversa. È un buon ricordo perché è finita bene, ma anche un cattivo ricordo se ripenso ai primi 60 minuti, in cui abbiamo sofferto.

Ora siamo più pronti per essere una squadra dominante e per vincere la partita. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: dominare il gioco. Sarà difficile, ma giochiamo al Parco dei Principi speriamo di offrire un’ottima prestazione davanti ai nostri tifosi».

Sulla preparazione

«Preparare partite così è più facile: non c’è bisogno di parlare molto, perché tutti percepiscono che si tratta di una partita diversa, in una competizione diversa. È la nostra competizione: siamo i campioni in carica e vogliamo continuare su questa strada».

Su Marquinhos

«Se starà bene, mercoledì Marquinhos giocherà la sua partita numero 500. È un numero incredibile. È un traguardo importante per lui e per tutta la squadra. È meraviglioso vedere un giocatore con una carriera così impressionante. È un calciatore speciale, un vero leader. È fondamentale per noi e spero di averlo ancora per molti anni».

Sul settore giovanile

«È fantastico sapere che ci sono ragazzi molto giovani in grado di aiutare la squadra. È importante per noi, ma anche per loro, perché capiscono che esiste davvero questa opportunità. Ci sono già molti giocatori del vivaio in rosa, e ce ne sono altri che possono darci una mano».