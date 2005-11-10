L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, è intervenuto a Lady Radio analizzando anche lo scarso rendimento di Beto in questa prima parte di stagione coi gigliati. Di seguito il suo pensiero sull'ex Udinese ed Everton.

Pruzzo dà un consiglio a Beto e alla Fiorentina

"Non ho speranze di vederlo titolare nel breve-medio termine, perché è lontano da una forma accettabile. Anche se farà un gol, non bisogna illuderci, non si sbloccherà in questo modo. Per me non è infatti l'attaccante adatto per subentrare a gara in corso e incidere sulla partita", ha dichiarato lo storico bomber. "D'altronde Vanoli ha scelto giustamente Pellegrino come punta titolare, perché anche se non è il migliore d'Europa fa il suo. Per questo a gennaio proverei a cercare una soluzione diversa per Beto che ha bisogno di rilanciarsi, ma a Firenze non avrebbe continuità. Lo manderei in prestito a giocare, così magari si ritroverà", ha concluso.

I numeri di Beto con la maglia viola

Acquistato dall'Everton per oltre 18 milioni di euro, Beto finora ha realizzato solamente un assist, e zero gol, in dieci presenze con la divisa della Fiorentina. In totale, ha giocato 206 minuti.