La Roma ha fatto quindici. Da Guardiola ad Angelino a... Zaragoza: gli spagnoli nella storia

Il quindicesimo spagnolo della storia della Roma, il terzo della rosa allenata da Gian Piero Gasperini. Bryan Zaragoza sbarca al club giallorosso dal Bayern Monaco in prestito con riscatto fissato per l'estate. E va ad aggiungersi ad Angelino e a Mario Hermoso, due perni (anche se in questo momento da non poco tempo ai box) del proegtto giallorosso. Chi sono gli altri della storia?

E' una storia e un rapporto che affonda le radici negli anni '60 e '70, quando il club giallorosso iniziò a guardare oltre i confini nazionali per rafforzare la rosa. Tra i primi ad arrivare fu Joaquín Peiró, attaccante che vestì la maglia romanista dal 1966 al 1970, collezionando 131 presenze e 31 gol. Successivamente, Luis del Sol, centrocampista, giocò dal 1970 al 1972 con 60 apparizioni e 4 reti. Questi pionieri aprirono la strada a un legame tra Spagna e Roma che si sarebbe rafforzato negli anni.

Negli anni '90 e 2000 il rapporto diventa costante e... Frizzante. Tra i nomi iconici spicca Pep Guardiola, che nel 2002-2003 disputò 6 partite. Alcuni nomi pesanti, o promesse mancate: Bojan Krkic (37 presenze, 7 gol nel 2011-2012), ex wonder boy del Barcellona. Più recentemente, Borja Mayoral (56 presenze, 18 gol dal 2020 al 2022), Pau López (76 presenze come portiere dal 2019 al 2021) hanno provato a rinfrescare una tradizione che ha portato prima ancora Ivan Helguera, ma pure Iago Falque e Pedro, poi 'rimpianto' per come è diventato grande con la maglia della Lazio. Il record? Cinque insieme, nella stagione 2020/21, ben 5 calciatori: il portiere Pau Lopez, Villar, Pedro, Majoral e Perez.

La lista

Jose Angel, Borja Mayoral, Bojan Krkic, Cesar Gomez, Luis Del Sol, Iago Falque, Pep Guardiola, Ivan Helguera, Mario Hermoso, Bruno Nobili, Pau Lopez, Pedro, Juan Peirò, Carles Perez, Gonzalo Villar, Angelino.