Vicenza travolgente a Busto Arsizio, Gallo: "Gara insidiosa, ma siamo sulla strada giusta"

Oggi alle 00:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Dopo il netto 4-0 rifilato alla Pro Patria, il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha commentato la prestazione dei suoi, sottolineando le difficoltà iniziali e la solidità mostrata nel corso della gara.

“Mi aspettavo una partita tutt’altro che semplice - ha spiegato -. La Pro Patria è partita bene e ha creato qualche occasione, noi volevamo sbloccarla il prima possibile. Era una gara-tranello: il divario in classifica poteva far pensare a una sfida agevole, ma soprattutto nel primo tempo loro hanno giocato una buona partita”.

Gallo ha poi rimarcato l’atteggiamento della squadra: “Questa è la strada che seguiamo dall’inizio: mentalità, cura del lavoro e l’obiettivo di lasciare poco o nulla per strada. Temevo un leggero rilassamento, invece ho visto concentrazione. Aver guadagnato due punti sul Lecco è importante, ma dobbiamo continuare così”.

Infine, un passaggio sulle assenze in difesa: “Non mi hanno spaventato. Ho piena fiducia nei miei: Benassai e Cappelletti insieme hanno un bagaglio enorme di esperienza, mentre Vescovi è un giovane che seguiamo dall’inizio e che sta crescendo bene”.

