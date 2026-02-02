Tifosi Inter: tensione in stazione a Cremona. Cosa rischia la curva dopo il petardo a Audero

Tanta paura ieri allo "Zini". Dalla curva ospiti, dove erano posizionati i tifosi dell'inter, è stato lanciato direttamente sul terreno di gioco un petardo in prossimità di Emil Audero. Il portiere, una volta esploso l'ordigno, è caduto a terra stordito dal colpo. Momenti di tensione con Lautaro prima e mister Chivu poi che sono andati a parlare con i sostenitori nerazzurri. Per fortuna si è trattato solo di un grosso spavento con l'estremo difensore grigiroosso che, con grande professionalità, ha concluso la partita al suo posto fra i pali.

Una situazione che ha generato molto imbarazzo in campo e non solo. L'autore del gesto sarebbe poi stato individuato poche ore più tardi in quanto, evidentemente non contento di aver causato la momentanea sospensione dell'incontro con il suo gesto, avrebbe fatto esplodere un altro petardo che questa volta gli avrebbe causato il ricovero in ospedale e la perdita di alcune dita della mano.

Al termine del match, inoltre, ci sarebbero da registrare alcuni minuti di tensione fra tifosi interisti e forze dell'ordine nei pressi della stazione di Cremona intorno alle 21.30. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, adesso la società dovrebbe rischiare una forte multa per responsabilità oggettiva mentre, oltre allo stop delle trasferte, ci potrebbe essere anche la chiusura della Curva Nord di San Siro.