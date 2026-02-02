Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"

Il tecnico della Salernitana Giuseppe Raffaele ha dichiarato quanto segue in conferenza stampa: "Se non riusciamo a vincere, dopo aver fatto 30 minuti molto buoni, qualcosa va migliorato. In casa facciamo più fatica che in trasferta. Progressivamente abbiamo rallentato nella ferocia di attaccare lo spazio. I troppi pareggi in casa ci fanno venire il braccino: si nota un po' di differenza tra le gare interne ed esterne. Se vogliamo giocarla fino alla fine, dobbiamo battere su questo. Darò tutto me stesso per riportare la Salernitana in B. Se non ci riusciamo col primo posto, c'è un'altra finestra. Per diventare squadra forte, dobbiamo crescere da un punto di vista psicologico. Dopo l'ennesimo pareggio in casa, sembra tutto brutto. Sono certo che ci giocheremo la fine. Se non vinci queste partite, si riducono le possibilità ovviamente ma non demordiamo. Non è corretto parlare di mercato oggi.

Domani ci sentiremo col direttore e vedremo se ci sarà da fare qualche valutazione Se la squadra subisce l'ambiente, è sbagliato. Gli ultimi pareggi interni ci hanno tolto alcune sicurezze. Questa squadra ha bisogno di credere. I tifosi hanno il diritto di criticare dopo un pari bruciante. Io ho fissato il mio obiettivo: la Salernitana la porto in B. Siamo terzi, un po' in ritardo sul primo posto. Se non riusciremo, ci proveremo fino alla fine. Questa gara ci ha frenato nell'entusiasmo: devo analizzarne i motivi. Dobbiamo lavorare affinché si giochi con costanza lungo i 90 minuti. I nostri giocatori possono fornire prestazioni con costanza. Forse rendiamo meglio fuori casa per motivazioni psicologiche. Una volta che la gara è diventata sporca, non l'abbiamo saputa vincere".