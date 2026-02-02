Sassuolo sempre nel segno di Berardi. E anche Matic incorona 'Super Mimmo'

E adesso chiamatela pure Arena GariBerardi! Ci perdoneranno e mi perdoneranno gli amici di Pisa ma Domenico Berardi ha dato lezioni di calcio all'Arena trascinando il Sassuolo al successo nello scontro diretto contro i nerazzurri. Domenico Berardi, il capitano e simbolo del Sassuolo, ha regalato una prestazione da autentico leader, aiutando i neroverdi conquistare tre punti fondamentali per il proprio cammino in Serie A. E proprio sulle giocate di Berardi, tornato dopo l'infortunio, la squadra di Fabio Grosso ha costruito il suo successo nello scontro diretto di Pisa.

Alti e bassi neroverdi

Nonostante le luci della ribalta siano state tutte puntate su Berardi, il cammino del Sassuolo non può essere ancora definito senza sfumature di criticità. La vittoria contro il Pisa si inserisce in un percorso più ampio, fatto di alti e bassi, di prestazioni altalenanti e di una rosa che, sebbene abbia dimostrato carattere e qualità, resta ancora in fase di assestamento. La recente vittoria contro la Cremonese e i punti conquistati nelle ultime due uscite contro i grigiorossi e appunto il Pisa, hanno infatti ridato fiducia e consentono alla squadra di guardare con ottimismo al futuro, anche in vista della chiusura del calciomercato di gennaio con la società che dopo l'ufficializzazione di Nzola punta a chiudere altri 4 colpi in entrata (un difensore centrale, un terzino destro, un terzino sinistro e un centrocampista).

Matic incorona Berardi

Mimmo Berardi è tornato (bis) e ce n'eravamo già accorti la settimana passata. Lo ha detto anche un campione come Matic che ha giocato con fior fior di campioni: "Un giocatore di top livello. Può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Ha avuto degli infortuni e questo non ha aiutato, ma per noi è molto importante. Mi aspetto che rimanga altri dieci anni qui, perché quando abbiamo lui in squadra è diverso da quando non c'è". E se lo dice lui chi siamo noi per contraddirlo?