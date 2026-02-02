Non solo Benzema, un altro francese saluta l'Al Ittihad: Kante vicino al Fenerbahce

L'Al Ittihad è pronto a salutare due grandi protagonisti dei recenti successi. Oltre a Karim Benzema, ormai vicino alla firma con l’Al Hilal, anche un altro internazionale francese potrebbe dire addio a breve. Secondo i principali media turchi, è stato infatti raggiunto un accordo di massima tra il club saudita e il Fenerbahçe per il trasferimento di N’Golo Kanté, che tornerà in Europa.

Restano da definire solo gli ultimi dettagli: l’ex Chelsea è atteso a Istanbul nelle prossime ore per completare l’operazione, che dovrebbe prevedere un’indennità di trasferimento leggermente inferiore ai 5 milioni di euro. Per Kanté ci sarà la possibilità di confrontarsi con un campionato competitivo e una competizione europea - l'Europa League - che è uno degli obiettivi stagionali della squadra di Tedesco.