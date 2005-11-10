Como 1907, la centrocampista arriva dal Messico: ecco in biancoblu Silvana Flores

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Como 1907 Femminile "annuncia l’ingaggio di Silvana Flores, centrocampista che si è unita al club BiancoBlu nel corso della sessione estiva di mercato.

Classe 2002, Flores approda al Como dopo aver concluso la sua esperienza con il Club Universidad Nacional in Messico.

Silvana ha cominciato la sua carriera con esperienze al Tottenham Hotspur e Reading, prima di trasferirsi in Messico e vestire le maglie di Monterrey, Mazatlán e Pachuca, oltre che quella del Club Universidad Nacional.

Flores ha rappresentato la Nazionale messicana a diversi livelli, cominciando con l’Under 15 fino ad arrivare all’esordio con la Nazionale Maggiore, contro il Costa Rica nel 2021".

Fanno dunque seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le parole del direttore tecnico Nils Nielsen: "Silvana è una centrocampista capace di dare molta intensità. Mette in mostra forza fisica e ottime doti in fase difensiva, così come buona efficacia nella distribuzione del pallone. Siamo felici di averla con noi e siamo sicuri che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi".

Queste, invece, le dichiarazioni della calciatrice: "Sono molto felice di essere qui e cominciare questa nuova avventura in Italia. Penso che sia un campionato molto competitivo e non vedo l’ora di cominciare e mettermi alla prova".