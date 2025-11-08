Il Lecce domina ma spreca, il Verona si accende a sprazzi: il primo tempo si chiude sullo 0-0

Dopo 45 minuti è ancora 0-0 il risultato tra Lecce ed Hellas Verona nel match del Via del Mare.

Dominio Lecce

Il Lecce entra in campo col piglio giusto e prova a fare subito la partita. il primo tiro in porta è proprio di marca giallorossa, con Montipò che neutralizza il tentativo di Banda dopo il dribbling su Bella-Kotchap. L'Hellas Verona si affaccia a sprazzi dall'altro lato, ma è la squadra di casa a farsi preferire. Berisha al 14', dopo una bella azione corale della formazione di Di Francesco, colpisce solo l'esterno della rete. Due minuti dopo Morente sciupa un'occasione enorme, facendosi rimontare da Bradaric quand'era ormai a tu per tu con Montipò. E poco dopo anche Stulic sbaglia davanti al portiere scaligero. Insomma, è un dominio leccese. Del Verona ancora poche tracce.

Cala il Lecce, cresce il Verona

La seconda metà di primo tempo è più equilibrata e anche il Verona comincia a impensierire Falcone. Orban, al 29', ci prova con una bella conclusione, su cui però è attento Falcone. Abbassa i giri del motore il Lecce, intanto cresce la squadra di Zanetti. Ne viene fuori uno stralcio di partita piuttosto equilibrato. Berisha prova a segnare il gol della domenica - anzi, del sabato - sul finire della prima frazione, ma il suo tentativo da centrocampo non sorprende Montipò che riprende la posizione. Ultimo brivido prima del giro di boa, a cui si arriva col risultato ancora bloccato sullo 0-0.