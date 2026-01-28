L'Udinese ha aperto una curva per i tifosi della Roma. Restano le restrizioni per i residenti

La Roma giocherà nel weekend un'altra partita dopo quella di domani e sfiderà l'Udinese in trasferta. Come era stato annunciato, ieri è stata disposta la chiusura del settore ospiti, che impedirà dunque ai tifosi giallorossi di seguire la squadra. Inoltre non potranno essere venduti biglietti ai residenti nel Lazio, a testimonianza di come siano stati considerati gravi e inaccettabili gli scontri con i sostenitori della Fiorentina in autostrada dello scorso 20 gennaio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i friulani hanno però deciso di aprire la Curva Sud, ovvero il settore adiacente a quello generalmente dedicato agli avversari. In questo modo la Roma non sarà lasciata sola e sarà seguita da circa 3.500 persone, tanti quanti sono i posti disponibili. Il prezzo del biglietto si aggirerà tra i 28 e i 35 euro, dunque sarà pure abbastanza alla portata.