Rui Barros indica la via europea alla Juve: "Ricordate il cammino del PSG?"

Rui Barros, doppio ex di Juventus e Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Tuttosport nel giorno della sfida fra i bianconeri di Luciano Spalletti e il club del Principato. Decisiva per le sorti di entrambe le compagini in Champions League.

"Sono davvero colpito dalla Juve. Sta giocando benissimo, è un vero peccato che Spalletti non abbia preso in mano la squadra prima di fine ottobre. La prestazione col Napoli dimostra quanti passi avanti abbia fatto il gruppo nelle ultime settimane. Spalletti è riuscito a dare solidità anche al reparto arretrato, ma in questo senso il ritorno di Bremer è stato un fattore chiave per la compattezza di questa Juve".

Sulle possibilità europee dei bianconeri, poi, afferma: "Per me è impossibile che arrivi tra le prime 8, anche vincendo contro il Monaco. Ricordate il PSG l’anno scorso? La Champions League è imprevedibile, ci può stare che dopo una prima fase complicata i bianconeri trovino la strada giusta per arrivare in fondo".